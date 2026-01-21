Detenido por robar 6.000 euros en siete establecimientos de Andratx y Peguera. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente robar cerca de 6.000 euros en efectivo en siete establecimientos de Andratx y Peguera (Calvià).

Los propietarios de los comercios afectados interpusieron las correspondientes denuncias a lo largo de las últimas semanas, tras lo se abrió la correspondiente investigación para esclarecer los hechos.

Los agentes, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, descubrieron que el sospechoso siempre actuaba de noche y cuando los establecimientos estaban cerrados al público.

Entonces, fracturaba los cristales de las puertas con algún objeto contundente o realizaba un corte de grandes dimensiones en los toldos para acceder al interior y sustraer la recaudación.

Una vez obtenía el botín que buscaba, huía en un vehículo de alta gama a gran velocidad. Los investigadores calculan que sustrajo cerca de 6.000 euros.

El sospechoso, de 51 años y residente en Peguera, fue arrestado el pasado miércoles como supuesto autor de siete delitos de robo con fuerza. La autoridad judicial la ha impuesto una orden de alejamiento de la isla de Mallorca.