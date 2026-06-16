Detenido por robar dos veces en el mismo establecimiento de Can Picafort

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 52 años por supuestamente forzar una ventana de un establecimiento en Can Picafort y robar dinero de la caja registradora en dos ocasiones.

Los hechos se remontan a la primera semana de junio, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de dos robos con fuerza en un local. Según ha informado la Guardia Civil, en ambos casos el presunto autor había forzado una ventana y robado un total de 800 euros de la caja registradora.

Los agentes del Área de Investigación de Santa Margalida iniciaron una investigación y, tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, identificaron como supuesto autor un conocido delincuente de la zona.

La Guardia Civil intensificó las gestiones y vigilancias en los lugares que frecuentaba el sospechoso, puesto que carecía de domicilio conocido.

Finalmente, el pasado viernes los agentes localizaron al hombre mientras caminaba por Can Picafort y lo detuvieron como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza. El detenido pasó a disposición judicial el pasado sábado.