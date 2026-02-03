Detenido por robar en las taquillas del personal de un supermercado de Palma

Efectos sustraídos - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un hombre como el presunto autor de un robo con fuerza después de haber sido interceptado en la zona de taquillas de personal de un establecimiento comercial de Palma.

El detenido, de nacionalidad española y 36 años, fue interceptado el pasado 31 de enero en la barriada de Son Dameto cuando la Base del 092 recibió un aviso informando que el personal del establecimiento tenía retenido a un individuo que había sido sorprendido en los vestuarios de los empleados.

Al llegar observaron que dos trabajadores mantenían inmovilizado al sospechoso. Según el relato de los testigos, el hombre había accedido a la zona restringida y roto 17 taquillas -11 en el vestuario masculino y seis en el femenino- de las que sustrajo diversas carteras, dinero en efectivo, un teléfono móvil de alta gama y otros efectos personales.

En el momento de la intervención, los agentes hallaron entre las pertenencias del detenido tres carteras propiedad de los empleados, así como diversos billetes. Tras realizar una inspección ocular en los vestuarios, se localizaron también objetos que el presunto autor habría intentado ocultar bajo el mobiliario al verse sorprendido.

Tras proceder a su identificación, comprobaron que el detenido posee un amplio historial por hechos similares. Asimismo, se valoró su posible implicación en un intento de hurto de esa misma mañana en otro establecimiento de la zona de Son Peretó.

Una vez finalizadas las primeras diligencias por parte de la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.