Detenido por robar tres bicicletas, un propulsor acuático y una caja registradora con dinero en Formentera

Efectos sustraidos por el arrestado. - GUARDIA CIVIL

FORMENTERA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente robar tres bicicletas, un propulsor acuático y una caja registradora con dinero, entre otros objetos valorados en un total de 3.500 euros, en Formentera.

Los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, ocurrieron a primera hora del miércoles en un establecimiento de la localidad de Sant Francesc.

Los agentes, tras tener conocimiento de que se había producido un robo con fuerza, se desplazaron hasta el lugar de los hechos y abrieron una investigación para tratar de esclarecer qué había sucedido.

Tras visionar las cámaras de seguridad de la zona y entrevistarse con los testigos, los agentes identificaron al sospechoso, le localizaron y le detuvieron como supuesto autor de un delito de robo con fuerza continuado.

Los guardias civiles recuperaron diversos efectos, valorados en un total de 3.500 euros, que aparentemente habían sido sustraídos por el arrestado, de 30 años y nacionalidad española.

Entre ellos había tres bicicletas, un propulsor acuático, una caja registradora con dinero en efectivo, dos cascos de moto, un ordenador portátil, un trozo de carne y un recipiente con aceite.