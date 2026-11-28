Detenido por robar tres coches de alta gama en diferentes empresas de alquiler de Mallorca - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar tres coches de alta gama de empresas de alquiler de Mallorca y huir de los agentes conduciendo de forma temeraria.

Los hechos ocurrieron sobre las 03.00 horas de pasado lunes cuando patrullas de Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia en las inmediaciones del poblado de Son Banya.

Los agentes observaron un vehículo de alta gama accediendo al interior del citado poblado y como a los pocos segundos abandonaba el mismo a gran velocidad. El vehículo era de alquiler y figuraba sustraído.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, los policías reconocieron al conductor, quien el pasado viernes protagonizó un incidente similar, ya que también estuvo conduciendo un vehículo de alquiler robado.

En esa ocasión, se dio a la fuga manteniendo una conducción temeraria, rebasando líneas continuas, poniendo en peligro la seguridad del resto de conductores. Los agentes no pudieron detenerlo pero si recuperar el vehículo.

Posteriormente sobre las 05.00 horas, los agentes observaron de nuevo al mismo vehículo accediendo al interior del poblado por lo que tras seguirlo lograron interceptarlo.

Durante el cacheo superficial al conductor, se le localizó un juego de llaves de otro coche de alta gama además de las del interceptado.

Así, lo detuvieron como presunto autor de un delito de desobediencia a agente de la autoridad y dos delitos de hurto de uso de vehículo.

Tras la detención y presumiendo que el supuesto autor pudiera ser responsable de otros tres robos de coches de empresas de alquiler, el Grupo de Judicial de la Comisaria del aeropuerto se hizo cargo de las actuaciones.

Los agentes comprobaron que el pasado día 19 se había localizado un vehículo de alta gama abandonado en el interior del poblado de Son Banya, al proceder a su retirada se constató que figuraba como sustraído a una empresa de alquiler y tras la inspección ocular en el interior del coche, los agentes localizaron documentación personal a nombre del detenido.

Igualmente, el pasado día 20 el detenido sustrajo un vehículo en el interior de una zona de aparcamiento de una empresa de alquiler y se dirigió hasta Son Banya donde fue localizado por varias patrullas.

Al percatarse de la presencia de los agentes el conductor aceleró la marcha dirigiéndose velozmente hacia el exterior, los agentes le ordenaron que depusiera la marcha, pero hizo caso omiso y finalmente abandonó el vehículo dirigiéndose hacia la localidad de Sant Jordi.

Los policías iniciaron la persecución del vehículo siendo finalmente localizado en el interior del pueblo si bien no interceptaron a ningún ocupante en el interior.

El hombre arrestado había sido localizado junto con otras dos personas en las cercanías del poblado de Son Banya a bordo de un vehículo de alta gama robado días antes por lo que del mismo modo fueron detenidos.

Finalmente y tras la finalización de la investigación, los agentes confirmaron que el detenido seria el presunto autor de tres sustracciones de vehículos en diferentes empresas de alquiler de Mallorca.

El sospechoso robaba los coches utilizando un mismo 'modus operandi', al conocer la dinámica de trabajo de las empresas de alquiler de vehículo ya que con anterioridad había trabajado en alguna de las empresas de alquiler.