Detenido por robar una veintena de extintores en Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente sustraer un total de 22 extintores en dos robos cometidos en los últimos meses en Palma.

El primero de ellos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ocurrió el pasado mes de agosto en un centro comercial.

El sospechoso se llevó ocho extintores de un aparcamiento y se los llevó en su vehículo. Todos ellos, según estimó un responsable de la empresa, estaban valorados en unos 800 euros.

A partir de ese momento los agentes iniciaron una investigación para identificar y localizar al sospechoso. No obstante, durante el transcurso de las pesquisas, tuvieron conocimiento de que había vuelto a actuar.

Este segundo robo, ocurrido el pasado enero, tuvo lugar en el mismo aparcamiento del citado centro comercial de Palma. En esta ocasión se apropió de 16 extintores valorados en unos 1.700 euros.

Los investigadores finalmente lograron identificar al sospechoso, de nacionalidad española, y el pasado miércoles le arrestaron como supuesto autor de dos delitos de hurto.