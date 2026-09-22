Detenido por romper la nariz a su compañero de piso de un cabezazo en Menorca

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MENORCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 33 años y originario de Europa del Este, por romper la nariz a su compañero de piso de un cabezazo en una vivienda de la localidad menorquina de Sant Lluís.

La agresión tuvo lugar la madrugada de este lunes 21, cuando los agentes de la Guardia Civil de Maó recibieron un aviso para que se dirigieran a Sant Lluís por un altercado en un domicilio.

Los agentes se entrevistaron con la supuesta víctima, que presentaba una lesión nasal, y un testigo. Ambos manifestaron que, tras una discusión con su compañero de piso, el arrestado le propinó un fuerte cabezazo en el rostro causándole la rotura de los huesos nasales y, posteriormente, se había marchado de la vivienda.

La víctima denunció los hechos y la Guardia Civil localizó y detuvo al agresor en la tarde de este lunes en la urbanización de Binibeca, Sant Lluís. Una vez arrestado se comprobó que al hombre le constaban tres señalamientos judiciales, uno de un Juzgado de Málaga, otro de un Juzgado de Llobregat y un tercero de un Juzgado de Barcelona con búsqueda, detención e ingreso en prisión.