Detenido en Sant Antoni un joven por huir de un control, chocar contra otros coches y llevar óxido nitroso

Archivo - Agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del puesto de Sant Antoni Portmany ha detenido a un hombre por supuestamente huir de un control policial, chocar contra otros coches, conducir sin carné y llevar grandes cantidades de óxido nitroso.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se remontan a la tarde del pasado sábado alrededor de las 18.30 horas, cuando los agentes realizaban un punto de verificación de personas y vehículos en una de las entradas a la localidad y fueron a dar el alto a un vehículo que emprendió la huida tras negarse a detenerse.

La Benemérita inició a seguir el vehículo hasta el kilómetro 19 de la carretera EI-700, lugar donde fue interceptado por los agentes tras acabar colisionando con cuatro coches donde una persona resultó herida de carácter leve.

Los agentes comprobaron que el conductor del vehículo fugado, un hombre de 26 años y nacionalidad inglesa, no poseía permiso de conducir y transportaba grandes cantidades de óxido nitroso en el maletero de su vehículo.

Por ello se procedió a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, un delito de desobediencia grave, un delito de conducción temeraria y otro por conducir sin haber obtenido el permiso de conducir.