Detenido en Santa Eugènia por agredir a su pareja y herir con un cuchillo a un familiar de ella

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años por presuntamente agredir a su pareja y herir con un cuchillo a un familiar de ésta durante una discusión ocurrida en una vivienda de Santa Eugènia.

Según ha informado este martes el Instituto Armado en un comunicado, el arrestado está acusado de delitos de malos tratos en el ámbito familiar, lesiones con arma blanca y amenazas.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas de este lunes, cuando la Guardia Civil de Inca recibió un aviso alertando de una discusión en un domicilio en la que, presuntamente, se estaba utilizando un arma blanca.

A su llegada, los agentes localizaron a una mujer y a dos hombres que les informaron de que el presunto agresor se encontraba en la segunda planta del inmueble en un estado de gran nerviosismo y que tenía dos cuchillos. Mientras tanto, la mujer y un menor de edad permanecían en la planta inferior, por lo que fueron evacuados por los agentes como medida de seguridad.

Según el relato de los testigos, minutos antes de la llegada de la patrulla el hombre había agredido a su pareja con unas llaves, causándole heridas leves.

Posteriormente, tras ser recriminado por un familiar y un amigo de la víctima, empuñó dos cuchillos de grandes dimensiones y, mientras les amenazaba de muerte, hirió a uno de ellos en un brazo y una pierna. Tras un forcejeo, los dos hombres y la mujer consiguieron abandonar la vivienda y pedir ayuda.

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria para el herido y detuvieron al presunto agresor después de ordenarle que abandonara el inmueble. El detenido ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil.