Detenido por sustraer ropa valorada en 1.000 euros de un centro comercial de Marratxí

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 26 años y origen sudamericano, por sustraer prendas valoradas en unos 1.000 euros del centro comercial Mallorca Fashion Outlet, de Marratxí.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando los vigilantes de seguridad del recinto alertaron a los agentes de un posible hurto.

A su llegada, los efectivos localizaron al sospechoso con varias bolsas que contenían prendas todavía etiquetadas. Al no poder acreditar la procedencia de los artículos, fue detenido.

Tras las comprobaciones realizadas, la Guardia Civil confirmó que la ropa procedía de varios establecimientos del centro comercial, por lo que las prendas fueron devueltas y el detenido fue acusado como presunto autor de varios delitos de hurto.