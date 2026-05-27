Detenido por tratar de arrancar el bolso a una mujer en la calle y robar en varios comercios del centro de Palma

Agentes de la Policía Local por el centro de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre que tenía una orden de busca y captura y que tras supuestamente haber robado en varios comercios intentó robar el bolso a una mujer en plena calle.

Según han informado en nota de prensa, el arresto del hombre, de nacionalidad colombiana y 55 años, ocurrió el pasado 22 de mayo, sobre las 20.00 horas.

La intervención se llevó a cabo en la calle Sindicat y los hechos se iniciaron cuando una patrulla de servicio peatonal de la zona centro fue requerida por una testigo que pedía auxilio.

Según relató la mujer, el investigado había intentado robar el bolso a otra ciudadana. Ante los gritos de esta última, varias personas se acercaron, lo que obligó al presunto autor a desistir y soltar el bolso.

Sin embargo, una vez que la multitud se dispersó, el varón comenzó a increpar a la testigo y la siguió de cerca con los brazos levantados en actitud agresiva, momento en el que la víctima solicitó ayuda a los agentes.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo huyó y se escondió en el interior de un comercio de ropa cercano.

Los efectivos policiales accedieron al local y lograron interceptar e identificar al sospechoso.

Durante el cacheo preventivo, los policías localizaron en el interior de una mochila varios artículos con las etiquetas puestas, como gorras y otros accesorios, que presumiblemente acababan de ser sustraídos.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes con la Base del 092, los agentes constataron que sobre el hombre pesaba una orden judicial de búsqueda emitida por un juzgado de Palma y que acumulaba varios antecedentes policiales por delitos leves de hurto.

De forma paralela, los agentes contactaron con los trabajadores de los comercios cercanos, quienes reconocieron los objetos recuperados, valorados en 48 y 20 euros.

Además, uno de los encargados identificó al arrestado como la misma persona que días atrás había sido expulsada de su local por intentar sustraer género.

Por último, los artículos recuperados fueron devueltos a los responsables de los establecimientos afectados, los cuales expresaron su intención de interponer la denuncia correspondiente. El varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias pertinentes.