Detenido por varios robos en coches y viviendas en Costa dels Pins

Un agente de la Guardia Cicil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Artà ha detenido a un hombre de 41 años por supuestamente protagonizar una oleada de robos en vehículos y viviendas en la Costa dels Pins.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, al hombre se le atribuyen una oleada de delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza en vehículos y viviendas, hurtos y robos o hurtos de uso de vehículos, además de un delito de falsedad documental.

Los hechos se iniciaron en la tarde del pasado lunes, cuando unos vecinos de la localidad, alertaron a la Guardia Civil de que habían visto al hombre, ya conocido por su implicación en diferentes hechos delictivos cometidos en la localidad.

Tras recibir la información, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Artà establecieron un dispositivo de búsqueda y localización en la zona hasta dar con el sospechoso y detenerlo acusado de un delito continuado de robo con fuerza en seis vehículos, robos con fuerza en vivienda, hurtos, robos o hurtos de uso de vehículos y un delito de falsedad documental.

Este miércoles fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente en los juzgados de la localidad de Manacor.