Detenidos cuatro hombres por falsificar documentos para conseguir contratos de trabajo en Palma

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a cuatros varones -tres de origen senegalés y uno nigeriano- como presuntos autores de un delito de falsedad documental ya que presuntamente falsificaban documentos para conseguir contratos de trabajo.

Según han informado en un comunicado, los agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional, tras realizar comprobaciones rutinarias en diferentes obras de construcción de Mallorca, detectaron irregularidades en la documentación presentada por varios trabajadores.

Así, comprobaron que los investigados no eran los verdaderos titulares de los permisos de residencia y trabajo que habían utilizado para solicitar los contratos laborales.

Los presuntos autores habrían accedido a los documentos de terceras personas en situación regular, aprovechando su parecido físico, para eludir los controles de identidad en los lugares de trabajo y mantener una apariencia de legalidad ante las empresas contratantes.

Finalmente, y practicadas todas las comprobaciones y gestiones de investigación, los agentes procedieron, el pasado miércoles, a la detención de los cuatros varones como presuntos autores de un delito de falsedad documental.