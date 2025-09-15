Detenidos cuatro hombres por sustraer maletas en un hotel y en el aeropuerto de Ibiza

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres como presuntos autores de delitos de hurto de maletas en diferentes zonas de la isla de Ibiza.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el primero de los casos tuvo lugar el 12 de septiembre por la mañana en un hotel de la localidad de Sant Josep, cuando una mujer que acababa de acomodarse en su habitación, se percató de que le faltaba una de sus maletas que contenía objetos por valor de 30.000 euros.

Tras reclamar en la recepción, se visionaron las cámaras de seguridad y se comprobó cómo un individuo se apropiaba de la maleta.

Tras la investigación abierta, agentes de la Guardia Civil de Sant Josep procedían a la detención de dos hombres, uno de nacionalidad argelina y 39 años y otro británico de 44 años.

El segundo de los casos ocurrió la noche del mismo día en el aeropuerto de Ibiza, cuando un viajero se encontraba en el exterior de la terminal esperando para coger un coche. En ese instante, un individuo se le acercó y lo distrajo, mientras otro le sustraía una maleta y una mochila. Tras comunicar los hechos a guardias civiles del aeropuerto, se llevó a cabo una batida por las instalaciones y los agentes localizaron a los autores del hurto cuando intentaban abandonar el lugar en una motocicleta.

Después de bloquearles el paso, procedieron a la detención de un belga de 24 años y un argelino de 25 años y recuperaron el equipaje que devolvieron posteriormente a su propietario.