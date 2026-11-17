Sucesos.- Detienen a cinco personas por robar coches de alquiler y dos de ellas tratar de huir de manera temeraria - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido en dos actuaciones diferentes a cuatro hombres y una mujer acusados de haber robado vehículos de alquiler en Mallorca.

El cuerpo ha explicado este martes en un comunicado que en la primera de las intervenciones, que tuvo lugar la madrugada del pasado viernes y en la que finalmente se detuvo a dos varones, uno de los sospechosos emprendió una huida temeraria a más de 180 kilómetros por hora y llegó a colisionar con un coche patrulla.

Los hechos tuvieron lugar cuando varias patrullas acudieron a las instalaciones de una empresa de alquiler de coches en un polígono industrial, donde el personal de seguridad había detectado a un grupo de cinco personas accediendo al interior del recinto.

Al peinar los alrededores, los agentes observaron a un grupo de varones en la puerta de acceso que huyeron a pie y en coche al percatarse de la presencia policial. Una patrulla inició la persecución del vehículo, cuyo conductor ignoró las señales viales, desoyó las órdenes policiales y llegó a superar los 180 kilómetros por hora realizando maniobras "agresivas".

Tras salir de la autopista, continuaron la marcha de forma temeraria por una zona residencial, lo que obligó a varios peatones a apartarse para evitar ser atropellados.

Finalmente, cuando el coche patrulla se situó en paralelo al turismo fugado, el conductor frenó en seco y dio un fuerte volantazo, colisionando contra la parte trasera del vehículo policial y provocando que ambos perdieran el control.

Los ocupantes abandonaron el coche para seguir huyendo a pie, momento en el que los policías lograron interceptar al conductor. De forma paralela, otra patrulla localizó a un segundo varón a bordo de otro de los vehículos robados; este también huyó a pie al ver a los agentes, pero fue igualmente interceptado.

Ambos varones fueron detenidos como presuntos autores de delitos de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, contra la seguridad del tráfico y robo con fuerza.

TRES DETENIDOS MÁS EN SON BANYA

La segunda actuación se produjo la tarde del lunes, cuando los agentes realizaban labores de prevención de la delincuencia en las afueras del poblado de Son Banya. Los policías observaron un coche de alta gama detenido en el arcén con tres personas fuera del mismo que, al notar la cercanía de los agentes, huyeron a pie.

Los policías se dividieron y lograron alcanzar a los dos varones y a la mujer a los pocos metros. Tras responder de manera inconexa y errática sobre el motivo de su huida, los agentes registraron el vehículo e intervinieron en su interior una cizalla, una navaja y prendas de ropa para ocultar el rostro.

Las comprobaciones posteriores confirmaron que el turismo pertenecía a una empresa de alquiler de la isla y que había sido sustraído el pasado 7 de noviembre. Los tres implicados fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo uso de vehículo y trasladados a dependencias policiales.