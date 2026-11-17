Archivo - Sucesos.- Detenidas tres personas por robar en las tiendas del aeropuerto de Menorca - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MENORCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha detenido a dos hombres en el aeropuerto de Menorca que intentaban viajar al Reino Unido utilizando pasaportes falsificados.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado sábado, cuando se efectuaban los controles documentales habituales para el embarque de un vuelo con destino a Londres. En el transcurso de la inspección, los agentes interceptaron a dos pasajeros que presentaron sendos pasaportes europeos- uno expedidos supuestamente por Luxemburgo y otro por Eslovenia- que presentaban indicios de manipulación.

Tras ser trasladados a dependencias policiales, los especialistas llevaron a cabo un cotejo técnico de los documentos con las bases de datos policiales. El análisis confirmó que las medidas de seguridad de ambos pasaportes habían sidos alteradas. Además, en el marco de la actuación, se intervinieron también otros dos documentos extranjeros de identidad, uno de Portugal y otro Noruega a nombre de terceras personas.

Una vez en la comisaría de Maó, los detenidos fueron puestos a disposición del Grupo Operativo de Extranjeros (GOE), unidad que se hizo cargo del continuar con el resto de los trámites documentales y diligencias correspondientes tras su detención formal, por ser presuntos autores de un delito de falsedad documental.