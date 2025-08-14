Detenidos dos hombres en Ibiza por pertenecer a una banda que robaba relojes de alta gama - POLICÍA NACIONAL

IBIZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local en Ibiza, han detenido a dos individuos jóvenes de origen argelino como presuntos autores de varios delitos, entre ellos pertenencia a un grupo criminal, robo con violencia y falsedad documental.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, el Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Ibiza, en un dispositivo especial que ha durado tres días, ha logrado la desarticulación de un grupo criminal compuesto por tres ciudadanos.

La investigación arrancó el pasado sábado tras la detención de uno de los implicados en un primer robo. Los agentes de la Policía Local fueron comisionados por la sala 092, en la zona de Talamanca sobre las 04.40 horas, ya que unos clientes del establecimiento estaban causando problemas.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con los clientes que resultaron ser víctimas de un intento de robo con violencia. Al parecer, dos hombres les habrían asaltado para robarles el reloj de alta gama que portaba uno de ellos en la muñeca y de ese modo comenzó un forcejeo.

Los agresores no consiguieron arrebatar el reloj huyendo del lugar hasta un vehículo que les esperaba para darse a la fuga. Los agentes detuvieron a uno de los agresores que no pudo huir ya que lo estaban asistiendo los servicios sanitarios.

Al día siguiente, otra víctima denunció en la Oficina de denuncias de la Policía Nacional un robo con violencia de un reloj valorado en 30.000 euros. Habiendo sido abordado violentamente por un individuo en el centro de Ibiza cuando estaba entrando en su vehículo.

En ambos casos, los hechos ocurrieron de madrugada, entre los días 9 y 10 de agosto, en zonas conocidas de la ciudad.

Los investigadores, tras conocer el 'modus operandi' utilizado por los autores de este tipo de robos, intensificaron las actuaciones de investigación, y obtuvieron los datos relevantes para la localización y detención del segundo autor.

Así, el pasado domingo los agentes detuvieron al segundo varón en el puerto de Ibiza cuando trataba de abandonar la Isla con documentación falsa en el ferry con dirección a Valencia.

La Policía Nacional de Ibiza ha esclarecido estos dos robos con violencia, aunque las investigaciones continúan abiertas, por lo que no se descartan más detenciones.

Además, al primer detenido le constaba una requisitoria de detención por parte de los Mossos d'Esquadra por otro robo de reloj de alta gama valorado en 10.000 euros. El delito tuvo lugar en la Ciudad Condal en junio de este mismo año.

Los dos detenidos viajaban con documentación falsa, contaban con antecedentes y utilizaban hasta 12 identidades diferentes entre los dos, intentando de ese modo evadir la función policial.

Una vez terminados todos los trámites en dependencias policiales, los dos hombres en días diferentes fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.