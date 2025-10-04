Detenidos dos jóvenes por robo con fuerza en un domicilio de la zona de Porto Pi

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes, de origen argelino, como presuntos autores de robo con fuerza en un domicilio cerca de Porto Pi, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, el pasado martes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C) de este cuerpo policial, recibieron comunicación a través de la sala operativa del 091, en la cual informaban que una empresa de alarmas había emitido una alerta de que en un domicilio de la zona de Porto Pi se estaría perpetrando un robo.

La empresa de alarmas informó que, a través del sistema de video vigilancia del domicilio, observaron como dos individuos, tras forzar la puerta de acceso, habrían entrado al interior de la vivienda y estarían revolviendo las estancias de ésta.

Los agentes se personaron en el domicilio violentado, observando como la cerradura de la puerta de acceso estaba forzada y el interior de la vivienda totalmente revuelto. En ese momento, los policías fueron informados de las características físicas y de la vestimenta de los presuntos autores del robo.

La información fue trasladada a las patrullas del G.A.C, y, dos horas después, mientras un indicativo policial realizaba labores de prevención de la delincuencia en la barriada de Son Gotleu, se localizó a dos varones cuyas características físicas y vestimenta coincidan plenamente con las de los dos presuntos autores.

Finalmente, los policías procedieron a la plena identificación de ambos varones y, una vez realizadas las pertinentes pesquisas y sin tener ningún género de dudas sobre la autoría de ambos en el robo con fuerza perpetrado horas antes, les detuvieron como presuntos autores de un robo con fuerza, trasladándoles a dependencias policiales.