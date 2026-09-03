Detenidos dos miembros de un grupo que robaba tarjetas bancarias a turistas en Mallorca para quitarles dinero

Dos agentes de la Guardia Civil en un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 28 y 27 años en s'Arenal por, supuestamente, formar parte de un grupo que sustraía las tarjetas bancarias a los turistas que se encontraban de vacaciones en Mallorca.

Los integrantes se aproximaban a sus víctimas, principalmente personas de avanzada edad, para ayudarles a realizar pagos en los parquímetros de las zonas azules o cualquier otro tipo de asistencia.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha indicado que estas personas aprovechaban la distracción de las víctimas y les robaban sus pertenencias, especialmente sus tarjetas bancarias, para posteriormente utilizarlas en diferentes operaciones fraudulentas.

Uno de los hechos investigados tuvo lugar el pasado 29 de agosto en el puerto de Andratx, cuando varios miembros del grupo abordaron a un turista de nacionalidad alemana mientras se encontraba en un parquímetro.

Tras sustraerle una tarjeta de crédito, los supuestos autores se desplazaron hasta un cajero automático cercano para sacar dinero. La víctima, al percatarse de lo sucedido, observó a estas personas en las inmediaciones del cajero y se dirigió hacia ellos.

Al darse cuenta de que habían sido descubiertos, los individuos trataron de emprender la huida a bordo de un vehículo y el conductor del vehículo arrolló a la víctima, lo que provocó que cayera violentamente al suelo y sufriera lesiones de carácter leve. Posteriormente consiguieron abandonar el lugar.

Tras numerosas gestiones y labores de investigación, los agentes de la Guardia Civil de Calvià consiguieron localizar a dos de los integrantes del grupo en la localidad de s'Arenal, donde procedieron a su detención, como presuntos autores de los delitos continuados de robo con violencia, hurto y estafa bancaria.

Durante la actuación policial se intervino a los detenidos dinero en efectivo, varios terminales móviles y un vehículo de gama media. Las investigaciones permitieron determinar, además, que estos individuos estarían relacionados con varios hurtos y estafas bancarias cometidos durante el mes de mayo en Santa Ponça con procedimiento similar.

En estos casos, las víctimas eran principalmente turistas a los que sustraían sus tarjetas bancarias para realizar posteriormente operaciones fraudulentas.

Hasta el momento, a los detenidos se les imputan siete hechos delictivos, aunque no se descarta que puedan esclarecerse nuevos delitos a medida que avance la investigación. La operación continúa abierta y los agentes trabajan en la localización y detención de otros miembros del grupo, que ya estarían plenamente identificados.