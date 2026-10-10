Detenidos en Palma tras ser pillados in fraganti cambiando pasaportes falsos por dinero. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y tres mujeres que fueron sorprendidos en pleno intercambio de dinero por pasaportes falsos en un centro comercial de Palma.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, el hombre además ha sido detenido como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Los hechos arrancaron el pasado 29 de septiembre, cuando las tres mujeres fueron sorprendidas intentando embarcar en un vuelo a Reino Unido con pasaportes falsos. Más tarde, el pasado lunes, las mismas mujeres vistas en la zona del Arenal de Palma.

Por esto, los policías, que sabían que no tenían documentación en regla, las siguieron por varias calles del núcleo de Playa de Palma, hasta que en un momento dado entraron en un centro comercial.

Una policía nacional las siguió y vio cómo interactuaban con un varón de mediana edad que les entregaba un fajo de billetes y un sobre.

Al sospechar los agentes de que el varón les hubiera entregado algún tipo de documentación dadas las características del sobre, todos fueron interceptados.

Los agentes intervinieron a una de las mujeres el sobre en cuyo interior había tres pasaportes franceses falsos. En el rollo de billetes contaron unos 800 euros.

Las cuatro personas acabaron detenidas como presuntos autores de un delito de falsedad documental. Además, al hombre también se le imputó un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Los agentes efectuaron una entrada y registro en la habitación del hotel donde se hospedaba el hombre, donde intervinieron más dinero, hasta un suma total de 4.000 euros.

La investigación está siendo coordinada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que ha colaborado en todo momento con los investigadores.