Detenidos por provocar un accidente en Llucmajor con una furgoneta robada

Detenidos tras provocar un accidente en Llucmajor con una furgoneta robada. - GUARDIA CIVIL

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Llucmajor ha detenido a tres hombres de entre 19 y 20 años de edad que provocaron un accidente tras saltarse un STOP con una furgoneta robada.

Los hechos, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, se remontan al pasado 8 de febrero, cuando los ahora detenidos provocaron un accidente tras saltarse una señal de STOP con una furgoneta robada y huir del lugar.

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Llucmajor iniciaron una investigación durante la cual algunos testigos confirmaron que momentos antes del accidente, los individuos se habrían quedado sin combustible y habían acudido a pie a una estación de servicio cercana.

Tras comprobar las cámaras de video vigilancia del establecimiento, los investigadores apreciaron a los presuntos autores repostando en una garrafa y vieron además que sus vestimentas encajaban con las descritas por los testigos y por los accidentados.

Con todos estos datos, una vez identificados los autores de los hechos, un español y dos marroquíes, se les detuvo y fueron puestos a disposición judicial el pasado sábado.

La investigación continúa abierta ya que la furgoneta con la que circulaban los detenidos fue robada el pasado mes de enero en la localidad de Campos, por lo que no se descarta su participación en la comisión de otros ilícitos penales en otros municipios de la isla de Mallorca y la detención de más personas en los próximos días.