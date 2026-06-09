Detenidos por tratar de okupar una vivienda en sa Pobla

Detenidos tras ser pillados tratando de okupar una vivienda en sa Pobla. - GUARDIA CIVIL

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que fueron pillados in fraganti cuando trataban de okupar una vivienda en sa Pobla (Mallorca).

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, fue este lunes cuando una patrulla de la Guardia Civil se trasladaba a una vivienda situada en la calle San Francesc de la localidad de sa Pobla, al ser avisados por el Centro Operativo Complejo (COC) del salto de una alarma.

Una vez en el lugar, los agentes observaron que una de las ventanas de la parte superior de la vivienda se encontraba forzada, por lo que una vez avisada la propietaria que se encontraba en las inmediaciones, abrieron la puerta y accedieron al interior.

Tras revisar todas las dependencias, localizaron a dos varones jóvenes que acababan de acceder a la casa y los detuvieron por una usurpación de inmueble.

Una vez identificados, resultaron ser ambos de origen magrebí de 22 y 19 años. A uno de ellos se le incautó una tarjeta que había sido robada en un ilícito anterior. Además, pesaba sobre él una orden de busca y captura por numerosos delitos anteriores.