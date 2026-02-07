Detenidos tres hombres en Manacor por entrar en casa de otro para apalizarle tras recoger a su hija del colegio

Agentes de la Policía Nacional con uno de los detenidos por la paliza a un hombre en Manacor. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a tres hombres en Manacor por, presuntamente, perseguir a un hombre, acompañado de su hija menor, con insultos y amenazas hasta su casa y entrar para propinarle una paliza.

Los hechos se produjeron la mañana de este miércoles, cuando el varón agredido recogió a su hija del colegio y tres hombres, a los que conoce por ser vecinos de la localidad, comenzaron a increparle en la vía pública, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

El hombre, por temor a ser agredido y dado que iba acompañado por su hija menor, se dirigió hasta su domicilio mientras hacía caso omiso a los tres hombres. Una vez en su casa, al cabo de diez minutos, comenzó a escuchar nuevamente gritos e insultos que provenían de la calle y pudo reconocer las voces, puesto que se trataban de los tres individuos que le habían increpado antes.

Desde una ventana de su casa pudo ver que los tres individuos se encontraban en el rellano de la vivienda, mientras proseguían con las amenazas y los insultos, a la vez que golpeaban la puerta de la vivienda con la intención de tirarla.

Los presuntos autores rompieron varios cristales de la puerta de acceso y obligaron al varón a abrir la puerta. Tras ello, los tres hombres entraron bruscamente al interior de la vivienda, uno de ellos un cuchillo.

Cuando estaban dentro continuaron con las amenazas e insultos y después empezaron a golpearle por todo el cuerpo y le dieron patadas en la cabeza y el rostro. La víctima tuvo que recibir asistencia médica en un centro hospitalario.

Los hombres abandonaron la vivienda y se alejaron del lugar en un vehículo. Una vez interpuesta la denuncia por parte de la víctima, se avisó a los agentes de la Policía Nacional en Manacor para iniciar un dispositivo para localizar y detener a los presuntos autores.

Finalmente sobre las 22.00 horas de ese mismo miércoles, los investigados se personaron en las dependencias de la Comisaría de Manacor. Estos manifestaron voluntariamente a los agentes que habían mantenido una fuerte discusión por la mañana con un varón vecino de la localidad.

Los agentes observaron que uno de los posibles autores portaba la camiseta manchada con lo que parecían gotas de sangre y otro de ellos tenía marcas de golpes en sus nudillos.

En vista de los hechos, los agentes procedieron a la detención de los tres individuos como presuntos autores de un delito de lesiones, amenazas, daños y de allanamiento de morada.