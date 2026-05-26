Detenidos tres hombres por okupar una casa y agredir al propietario en Eivissa

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Policía Local de Sant Josep han detenido a tres hombres de 31, 40 y 41 años respectivamente, todos ellos de origen magrebí, por okupar una vivienda y agredir al propietario al tratar de acceder a ella.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los agentes recibieron una denuncia por la okupación de una vivienda situada en el Paraje de Sant Josep explicando que cuatro individuos habían accedido a su interior. Horas más tarde, cuando su morador entró, los detenidos le golpearon y agarrándole del cuello le expulsaron de la casa.

Por ello, tras la investigación pertinente y las gestiones necesarias, se pudo comprobar que se trataba de la morada del denunciante.

El pasado día 24 agentes de la Guardia Civil y Policía Local accedían al interior de la vivienda y detenían a tres de sus ocupantes. En la casa se encontraba el hijo menor de uno de ellos de 13 años que fue entregado en custodia a su madre.

Durante la detención, los agentes observaron junto a la cama de uno de los detenidos una bolsa abierta con 11 botes de sustancia cristalina, con un peso en bruto de 450 gramos, que tras su análisis resultó ser metanfetamina. Por ello, se le imputó además un delito de tráfico de drogas.