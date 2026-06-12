Detenidos tres hombres en Palma por tenencia y distribución de material pedófilo en tres operaciones diferentes

Uno de los tres detenidos por tener y distribuir material pedófilo - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres varones como presuntos autores de un delito de corrupción de menores, por la tenencia y distribución de material audiovisual sobre abuso sexual infantil en tres operaciones diferentes que no guardan relación entre ellas.

Según han informado en un comunicado, el Grupo de Delitos Tecnológicos, Ciberdelincuencia y Delincuencia Económica ha finalizado estas tres operaciones independientes en la que en cada una de ellas se ha detenido a una persona.

Las investigaciones tienen su origen en la solicitud de colaboración policial requeridas por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid en su lucha contra la tenencia y distribución de material pedófilo.

Así, una de las operaciones se inició con un cómputo de 151 archivos pedófilos, descargados y distribuidos. Tras analizar la información, se localizó el domicilio y se registró tras obtener la autorización judicial. Como resultado de éste, se intervino un ordenador portátil, cuatro discos duros y dos cámaras simuladas de grabación de video. Según la Policía, el total de archivos de video de menores es "incontable".

La segunda de las operaciones se inició al tener conocimiento de 20 archivos, descargados y distribuidos por otra persona investigada. Tras localizar el domicilio y registrarlo se intervino un ordenador portátil y un disco duro, donde se localizaron unos 18.000 archivos.

La última operación se inició al comprobar otros 34 archivos descargados y distribuidos. En este registro, que duró varias horas por la falta de colaboración del investigado, localizaron alrededor de 1.500 archivos.