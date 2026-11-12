Detienen a un conductor ebrio en Palma que tenía el carné retirado hasta 2028 - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un hombre en Palma por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida y con el permiso retirado por suspensión judicial hasta 2028.

El cuerpo ha explicado este jueves en un comunicado que los hechos ocurrieron el pasado viernes a las 02.55 horas, cuando una patrulla observó en la calle Aragón a un turismo que presentaba una sobrecarga "evidente", dado que la parte trasera iba más baja de lo normal.

Entonces, siempre según la información policial, el implicado, de 32 años y nacionalidad española, empezó a circular con una velocidad anormalmente reducida, por lo que los agentes le pidieron que se detuviera, pero el conductor continuó la marcha hasta que el coche patrulla le cerró el paso para que se detuviera.

Tras someterse a una prueba de alcoholemia, los agentes constataron que el hombre registraba un resultado positivo de 0,8 miligramos por litro de aire respirado.

Además, cuando le requirieron el carné de conducir, este aseguró que nunca lo había obtenido, aunque al consultarlo en las bases de la DGT, descubrieron que lo tenía suspendido hasta octubre de 2028 por orden judicial.

Asimismo, el turismo carecía de seguro de responsabilidad civil y tenía la ITV caducada, por lo que fue inmovilizado y retirado por la grúa. Por otro lado, el hombre fue detenido por dos delitos contra la seguridad vial y ya ha sido puesto en libertad y citado a comparecer en un juicio rápido.