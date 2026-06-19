Detienen a cuatro miembros de un grupo dedicado a robar relojes de lujo en Eivissa

1097934.1.260.149.20260619193750 Momento de la detención de los miembros del grupo dedicado a robar relojes de lujo en Eivissa. - GUARDIA CIVIL

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por formar parte de un grupo dedicado al robo de relojes de lujo en la isla de Eivissa.

En el marco de la operación 'Esfera Jet Bal', agentes de la Guardia Civil entraron este miércoles en una vivienda de la localidad de Sant Rafel y detuvieron a tres varones, de 31, 40 y 46 años; y una mujer de 29 años.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha explicado que allí incautaron un turismo utilizado para la comisión de los robos y siete motocicletas, varias de ellas utilizadas por el grupo y vinculadas a otros grupos y robos con violencia anteriormente cometidos.

También intervinieron varios teléfonos móviles, ordenadores, intercomunicadores para cascos, balizas y placas de matrículas falsas para las motocicletas utilizadas. Con todo ello se ha logrado incautar toda la infraestructura que iban a utilizar para actuar durante toda la temporada estival.

El 'modus operandi' del grupo era vigilar a las víctimas con seguimientos minuciosos. En el momento más oportuno, uno de los ladrones se acercaba por la espalda y le sustraía el reloj de un fuerte tirón, mientras un cómplice le esperaba en una motocicleta cercana para huir rápidamente del lugar.

A los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. Hasta el momento se ha logrado imputarles la comisión de dos robos de relojes de alta gama.