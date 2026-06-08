Detienen a dos menores por robar en casas de Santa Margalida y en establecimientos de Can Picafort. - GUARDIA CIVIL

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos menores de edad por supuestamente robar en dos domicilios de Santa Margalida mientras los moradores dormían y en establecimientos de Can Picafort.

Según han informado en un comunicado, los hechos se remontan al pasado domingo 31 de mayo, cuando la Guardia Civil del Puesto de Santa Margalida tuvo conocimiento de dos robos cometidos en viviendas a plena luz día y con moradores.

Los autores aprovechaban que las ventanas de los domicilios estaban abiertas debido a las altas temperaturas y que los residentes estaban descansando para perpetrar los robos.

Los agentes iniciaron una investigación para la identificación de los supuestos autores cuando el pasado martes recibieron un aviso por dos robos cometidos en establecimientos comerciales situados en el centro de la localidad de Can Picafort.

En uno de los establecimientos comerciales afectados, los trabajadores tenían retenido a uno de los dos presuntos autores.

A la llegada de los agentes comprobaron que se trataba de un menor de edad y que en su mochila portaba diversos enseres de dudosa procedencia, además de dinero que habría sustraído de la caja registradora del establecimiento por lo que fue detenido.

El segundo autor pudo huir antes de la llegada de los agentes, tras amenazar a los trabajadores del establecimiento con un objeto punzante.

Los agentes del Área de Investigación del Puesto de Santa Margarita en coordinación con los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Artà, localizaron al segundo autor y constataron que los objetos que portaban ambos en sus mochilas coincidían con los robos cometidos en las dos viviendas de Santa Margalida. Los dos menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Palma.