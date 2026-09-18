Detienen a un extrabajador por siete robos en balnearios de Playa de Palma

Una agente de la Policía Nacional detiene al presunto autor de los robos en balnearios de Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un extrabajador, de nacionalidad española, por cometer siete robos en balnearios de Playa de Palma tras forzar los accesos.

Los hechos se produjeron entre el 19 de agosto y el 17 de septiembre y en todos los robos se utilizaba la fuerza para acceder al interior. Los agentes sospechaban que todas las sustracciones se habían cometido por una misma persona que podría tener relación con los establecimientos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En el primer robo se violentaron dos balnearios. En el primero, se accedió tras forzar la puerta principal mediante apalancamiento y se sustrajo dinero de la caja. En el segundo, se trató de serrar el pestillo sobre la cerradura, pero no se logró acceder.

Entre los días 13 y 14 de este mes se produjeron dos robos más en otros dos balnearios a los que se accedió por la puerta corredera trasera y por una puerta interior usando una palanca. En ambos casos, se sustrajo dinero y un teléfono móvil.

Los robos se repitieron este miércoles cuando se robaron más de 20 botellas de bebidas alcohólicas, y este jueves, con otras 12 botellas de licor sustraídas en otros dos balnearios.

Durante la investigación, los agentes detectaron que un antiguo empleado merodeaba por los locales y hablaba con los trabajadores para recabar información sobre los cambios de turno y horas de cierre.

Así, con los indicios recopilados durante la investigación, los policías detuvieron este jueves al supuesto autor de los siete robos.

OTRO DETENIDO POR ROBO EN UN RESTAURANTE

Por otro lado, la Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre por un robo perpetrado este miércoles en un restaurante de Can Pastilla.

Los ladrones accedieron de madrugada al establecimiento a través de una cristalera, tras forzar un candado y fracturar dos cristales. Una vez dentro, se llevaron dinero y botellas de bebidas alcohólicas.

Los agentes han identificado a los ladrones y han detenido a uno de ellos este jueves, localizado en el poblado de Son Banya. La investigación de este robo sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.