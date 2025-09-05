Detienen a un hombre en Alcúdia por pertenecer a un grupo que robaron 160.000 euros en ciudades de España

Agentes de la Policía Nacional esperan al detenido en el puerto de Alcúdia. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado en el puerto de Alcúdia a un hombre que, supuestamente, pertenecía a una banda de ladrones que cometieron diversos robos en Ciutadella, Gandia y Alcobendas, por una cantidad estimada que supera los 160.000 euros .

En el caso de Ciutadella, los hechos se remontan al pasado mes de julio cuando un hombre denunció que le habían roto la ventanilla trasera de su coche y le habían sustraído más de 10.000 euros en objetos, entre los que figuraban cámaras de vídeo, ordenadores portátiles, drones y otros dispositivos.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que días más tarde, ya en el agosto, un trabajador de una empresa de seguridad denunció que en un descuido le habían sustraído una bolsa que contenía 50.000 euros. Este efectivo provenía de la caja fuerte de un supermercado de la ciudad.

Tras las investigaciones del Grupo de la Policía Judicial de Ciutadella, pudieron identificar a un grupo criminal itinerante que estaba relacionado con los robos. Además, la Policía Nacional descubrió que el varón utilizaba otras identidades.

Algunas de estas identidades tenían reclamaciones policiales por un hurto de 60.000 euros en Gandia en el año 2022 y por sustraer más de 40.000 en una tienda de Alcobendas este mismo año.

La sustracción del 2022 fue realizada por dos personas que sustrajeron de la caja fuerte de un establecimiento, que se encontraba abierta, joyas por un valor aproximado de 60.000 euros. La Policía Nacional de Gandia pudo identificar a los presuntos autores, que usaban identidades falsas.

Por otra parte, en los hechos cometidos en la Comunidad de Madrid, el varón también sustrajo presuntamente de la caja fuerte dinero -- más de 5.000 euros-- y joyas por un valor de más de 38.000 euros. Los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional en Alcobendas pudieron identificar a los presuntos autores.

Finalmente, la detención se produjo en el puerto de Alcúdia cuando el hombre llegaba en ferry a Mallorca desde Ciutadella y al ir detenerle, el hombre exhibió a los agentes documentación de una de las identidades que utilizaba de manera fraudulenta.

No obstante, los policías pudieron advertir que los documentos eran falsos. Por estos motivos, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, hurto y robo con fuerza.