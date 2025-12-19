Detienen a un hombre por robar en una decena de vehículos de un mismo aparcamiento de Palma

Agente de la Policía Nacional del Distrito Centro de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de origen ucraniano por, supuestamente, acceder de manera violenta al interior de al menos diez vehículos de un mismo aparcamiento del paseo Marítimo de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado martes al mediodía, cuando el vigilante de seguridad de este parking avisó al 091 que veía por las cámaras a un varón en la planta -2 del aparcamiento, que había provocado daños a numerosos vehículos estacionados días antes para robar objetos del interior.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que, en ese momento, portaba un extintor consigo, con el que "probablemente" podría causar nuevos daños.

Al llegar dos patrullas al aparcamiento, vieron al hombre que portaba dos cajas con el nombre de otra persona y varios objetos. Los policías, tras retener al varón, se pusieron en contacto con la persona que, presuntamente, era la propietaria de las cajas.

El hombre, al acudir al lugar donde se encontraban los agentes, afirmó que había estacionado allí hace unas horas y que los objetos que portaba el hombre en las cajas eran suyos. En su interior había dispositivos de electrónica como un ordenador portátil y unos auriculares, con un valor aproximado de 2.000 euros.

De la misma manera, dos policías se entrevistaron con el vigilante de seguridad y este mostró las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, en las que el presunto autor había fracturado hasta 12 vehículos los días previos para sustraer objetos que se encontraban en el interior de los mismos.

Por estos motivos, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de robo con fuerza. El Grupo de Investigación Centro ha iniciado una investigación para conocer si, efectivamente, el detenido tiene relación con otras sustracciones en interior de coches y furgonetas que se han producido durante las últimas semanas en el mismo aparcamiento. Por el momento, los agentes le han imputado diez robos con fuerza en vehículos, aunque se le podría relacionar con más.