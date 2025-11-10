Detienen a un hombre por robar herramientas, electrónica y dinero de las furgonetas de autónomos en Palma

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad española por, presuntamente, haber robado en el interior de al menos ocho furgonetas de trabajadores autónomos en la barriada de Son Cladera de Palma, de las que se llevó herramientas, dispositivos electrónicos y tarjetas de crédito.

El Grupo de Investigación de la Policía Nacional detectó que, desde mediados de septiembre, se habían incrementado los delitos de robo con fuerza en interior de vehículos en esta zona, según ha destacado en un comunicado.

Los agentes descubrieron que un gran porcentaje de los robos con fuerza eran perpetrados en interior de furgonetas de trabajadores autónomos, siendo el principal objetivo del ladrón las herramientas de uso profesional que suelen almacenarse en el interior de dichas furgonetas.

Asimismo, observaron que en la mayoría de ocasiones se rompía la ventanilla auxiliar de alguna de las puertas delanteras. Además, casi todas las sustracciones se concentraban en un zona muy concreta del barrio, todos los robos, aunque en días diferentes, se habían producido a escasos metros.

Para tratar de esclarecer todo lo ocurrido, los agentes empezaron a realizar las gestiones pertinentes. Además de las herramientas de trabajo, la persona responsable de los robos también había robado dispositivos electrónicos, textil y otros objetos personales.

De la misma manera, el presunto autor había utilizado tarjetas de crédito de alguna de las víctimas para comprarse diferentes enseres. A una de las víctimas le llegó a sustraer más de 10.000 euros en herramientas. A otras, el importe de todo lo robado ascendía a 2.000 euros.

Tras analizar todos los pormenores de las denuncias y realizar diversas pesquisas, pudieron identificar al presunto autor de los hechos. A este le constaban antecedentes por hechos similares anteriormente.

El lunes, los agentes procedieron a la detención del varón por ser el presunto autor de ocho delitos de robos con fuerza. Hasta el momento, la investigación sigue abierta por parte del Grupo de Investigación de la Comisaria de Distrito Centro para conocer si hubo más víctimas.