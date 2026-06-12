Detienen a un hombre en sa Pobla por llevar cocaína, marihuana y 400 euros escondidos en el zapato

Archivo - Agentes de la Guardia Civil frente a un cuartel. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 40 años en sa Pobla por, supuestamente, portar varias dosis de cocaína, marihuana y 400 euros escondidos en uno de sus zapatos.

Los hechos se han producido sobre las 02.00 horas de este viernes cuando una patrulla observó a dos hombres que se encontraban en la plaza Mayor del pueblo, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los individuos levantaron las sospechas de los agentes por la actitud que mostraban y tras identificarlos procedieron a su cacheo superficial.

Entre las pertenencias de uno de ellos encontraron varias dosis de cocaína y marihuana, junto con 400 euros en billetes de distinto valor, ocultos en un zapato. Por todo ello, le trasladaron a las dependencias oficiales donde se le imputó un posible delito contra la salud pública.