Detienen en Madrid a un hombre acusado de cometer robos en 17 vehículos de un garaje de Palma

Archivo - Sucesos.- Detenidos cinco menores en Palma tras agredir en la calle a un joven que tuvo que ser ingresado - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras ser identificado como responsable de robos en 17 vehículos estacionados en un garaje comunitario del barrio de L'Olivera, en Palma.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos dieron lugar a la presentación de 17 denuncias por parte de los propietarios de los vehículos afectados. Tras identificar al sospechoso, los agentes establecieron varios dispositivos para su localización y, al no lograr encontrarlo, emitieron una requisitoria policial para su detención.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de marzo, cuando el hombre accedió al interior de un garaje comunitario de un edificio del distrito Oeste de Palma y causó daños en varios vehículos, rompiendo ventanillas y dañando la cámara de seguridad de uno de los automóviles.

Del interior de los vehículos sustrajo dinero, tarjetas de memoria, gafas de sol y de vista, mandos de garaje y otros efectos personales.

Una vez identificado, los agentes establecieron diversos dispositivos para localizarlo. Al no hallar su paradero, se activó una requisitoria policial de búsqueda y detención.

Finalmente, el hombre fue localizado en Madrid el pasado 11 de junio, donde fue arrestado por los robos cometidos en el interior del garaje comunitario de Palma.

Además, al detenido le constaba una orden de detención dictada por un juzgado de Toledo por un delito de robo con fuerza, así como una averiguación de domicilio y paradero emitida por la Guardia Civil de Artà por un presunto delito continuado de robo con fuerza y robo o hurto de uso de vehículo.