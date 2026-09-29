Detienen en Palma a un conductor por agredir a dos policías locales tras cuadriplicar la tasa de alcohol

Archivo - Colombia.- Detenidos dos hombres en Palma tras una pelea por un caso de violencia en el ámbito familiar - POLICÍA LOCAL - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido este lunes a un conductor, de nacionalidad española y 30 años, por agredir a dos agentes después de haber cuadriplicado la tasa de alcohol permitida.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, los hechos ocurrieron a las 05.00 horas en la carretera de Sóller, cuando una patrulla acudió a la llamada de un usuario de la vía por un vehículo cruzado en la calzada y que obstaculizaba la circulación.

A su llegada, los agentes localizaron el turismo accidentado sobre una zona de grava en la mediana y en sentido contrario al establecido.

Así, aseguraron el perímetro y se entrevistaron con el conductor, que mostraba síntomas evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas. Durante la intervención, el hombre mantuvo una actitud despectiva y desafiante hacia los agentes y se negó a facilitar su documentación.

Los agentes instaron al varón a trasladarse a la acera para garantizar la seguridad vial y alejarse de la zona de peligro, pero comenzó a caminar a pie entre el tráfico rodado, haciendo 'zigzags' de forma temeraria y lanzando burlas a los agentes.

Ante el riesgo para la circulación, otra dotación policial acudió al lugar de los hechos y le cortó el paso para conducirlo a una zona más segura. Ante esto, el conductor propinó un cabezazo en el pecho a uno de los agentes y dio un fuerte empujón a otro.

Los agentes lograron inmovilizarlo y le sometieron a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,00 miligramos por litro de aire respirado, una cifra que cuadriplica el límite legal y supera el umbral penal.

Por ello, fue detenido y trasladado a dependencias policiales. La Sala de Atestados instruyó las diligencias judiciales y el hombre quedó en libertad con advertencia de presentarse en el juzgado cuando sea citado.