Detienen a tres hombres en Palma en menos de dos horas por robar en el interior de vehículos

Efectos robados por uno de los supuestos ladrones. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por, supuestamente, robar en el interior de vehículos y, menos de dos horas después, ha arrestado a otros dos varones por cometer el mismo delito.

En cuanto al primer arresto, la Jefatura ha informado de que agentes de paisano realizaban tareas de prevención en la madrugada del pasado jueves, cuando vieron 11 coches con las ventanillas rotas en el barrio de Pere Garau. Una patrulla uniformada se sumó a peinar la zona para encontrar al autor.

Los policías se dirigieron hacia un hombre rebuscando entre varias bolsas que portaba. Al darse cuenta de la presencia policial, el sospechoso se puso nervioso.

Los efectivos le preguntaron por las bolsas que tenía y le pidieron información sobre lo que buscaba en ellas, aunque el varón dio una información ambigua y dubitativa.

El hombre afirmó que parte de los objetos eran suyos, mientras que otros los había encontrado en la basura. Sin embargo, otras patrullas se entrevistaron con los propietarios de los vehículos fracturados y descubrieron que los objetos que tenía el sospechoso, de origen ecuatoguineano, habían sido supuestamente sustraídos. Así, los policías lo detuvieron por los 11 robos.

Una hora y media más tarde, en las inmediaciones de la calle General Riera, los agentes encontraron un camión de una empresa de construcciones con una ventanilla fracturada.

Posteriormente, la trabajadora de un local cercano relató a los efectivos que, mientras estaba en el exterior, escuchó un fuerte ruido de cristales rompiéndose. Al comprobar lo sucedido, vio a dos hombre junto al camión en actitud vigilante.

Los supuestos autores, de origen argelino y marroquí, se dieron a la fuga y la mujer alertó a las autoridades, quienes iniciaron una persecución a pie. Los agentes lograron interceptarlos, identificarlos, detenerlos e intervenir herramientas que portaban, con las que supuestamente habían cometido el delito.

La Policía Nacional ha destacado que está especialmente alerta para prevenir este tipo de delitos, ante la demanda vecinal y el incremento de robos en el interior de vehículos.

Este incremento policial se realiza de diversas maneras, ya sea mediante coches o motos rotulados patrullando en distintas zonas de Palma o con la presencia de vehículos camuflados en puntos negros donde suelen predominar este tipo de delitos, así como las investigaciones pertinentes de las comisarías de distrito.