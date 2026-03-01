Detienen a tres jóvenes en diferentes puntos de Palma tras huir de una persecución por un vehículo robado

Agentes de la Policía Nacional frente a un furgón policial. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a tres jóvenes en distintos puntos de Palma por, presuntamente, haber robado un vehículo con el huyeron de unos agentes y, tras accidentarse, se dispersaron a la carrera por varias zonas de la ciudad.

En la madrugada del miércoles, unos agentes de la Policía Nacional patrullaban por la zona centro de Palma y localizaron un vehículo que circulaba a gran velocidad a bordo del que viajaban tres jóvenes, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los policías comprobaron que el vehículo figuraba como sustraído en las bases policiales y denunciado como tal desde el pasado domingo.

Los ocupantes del vehículo, al percatarse de la presencia policial, trataron de escapar con maniobras evasivas y accedieron a gran velocidad a Vía de Cintura, mientras se saltaban numerosas señales de circulación, hacían cambios de sentido bruscos y circulaban con "grave peligro" para el resto de los usuarios de la vía.

Durante la huida, los jóvenes chocaron contra un bordillo de la calzada, lo que les hizo perder el control de la conducción al haberse dañado una de las ruedas delanteras.

Dos de los ocupantes del vehículo abandonaron inmediatamente el mismo e iniciaron la huida del lugar a la carrera por la carretera de Sóller. Los agentes observaron que en el interior del vehículo permanecía un tercer varón pero también abandonó apresuramente el lugar y dejó el coche encendido y en movimiento.

Tras esto, los agentes trasladaron a la centralita las características físicas, la vestimenta y la dirección de huida de los presuntos autores, de modo que el resto de las patrullas de la Policía Nacional iniciaron un dispositivo para localizar a los tres individuos, que abarcaba desde el Polígono de Son Castelló hasta la calle General Riera.

En un primer momento, una de las patrullas localizó a uno de los presuntos autores mientras deambulaba por el cauce seco de un torrente del polígono industrial. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir del lugar aunque fue interceptado antes de que consiguiera evadirse.

Paralelamente, otra patrulla policial encontró a un varón que coincidía plenamente con las características y la vestimenta aportadas. El joven se disponía a cruzar corriendo desde carretera de Sóller hacia la calle Alfonso el Magnánimo pero se le arrestó en ese mismo momento.

Por último, al tercer varón lo hallaron cuando trataba de saltar una valla del recinto de un centro médico cercano al lugar de los hechos. Tras cachearle de manera superficial, los policías le descubrieron un teléfono móvil que no portaba tarjeta SIM y no pudo justificar su pertenencia.

Durante la inspección del vehículo siniestrado, los agentes localizaron en el maletero del mismo una cizalla y un martillo metálico, por lo que dichas herramientas se intervinieron para la investigación.

Los policías contactaron con el propietario del vehículo, quien indicó que el automóvil presentaba daños y le faltaban diversos efectos que guardaba en el interior.

Por estos motivos, los tres individuos quedaron detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, por lo que fueron trasladados hasta dependencias policiales.