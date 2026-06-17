Detienen a un vendedor ambulante en Palma por agredir a un policía cuando iba a requisar su material

Archivo - Dos miembros de la Policía Local de Palma, ante varios objetos abandonados por los vendedores de venta ambulante ilegal, en una foto de archivo. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un vendedor ambulante por, presuntamente, tratar de agredir a un agente cuando este trataba de incautar los objetos dispuestos para su venta.

Los hechos habrían ocurrido este miércoles sobre las 18.00 horas, cuando estos agentes desarrollaban un operativo contra la venta ambulante en la zona de s'Hort del Rei, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

El incidente se habría producido cuando los agentes han procedido a intervenir material destinado a la venta, momento en el que varios vendedores ambulantes han reaccionado de forma "violenta" e incluso habrían golpeado el vehículo policial.

Asimismo, los implicados habrían intentado agredir a los policías cuando éstos descendieron del vehículo y, como consecuencia de estos hechos, se ha procedido a la detención de una persona por su presunta implicación en los incidentes. Uno de los agentes ha requerido de asistencia sanitaria tras haber recibido un golpe en la mandíbula.

El Consistorio ha señalado que esta actuación forma parte de la labor continua que la Policía Local desarrolla para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, al "combatir la venta ambulante ilegal y proteger la actividad comercial legal".

"La intensificación de estos operativos ha supuesto un aumento de la presión sobre esta actividad ilegal y ha derivado en diversos episodios de hostilidad hacia los agentes encargados de hacer cumplir la normativa", han sostenido.

En este sentido, cabe recordar que el pasado 8 de junio, durante una actuación desarrollada en la Playa de Palma en el marco del dispositivo de refuerzo estival de Seguridad Turística (Setur), dos agentes resultaron heridos y fueron detenidas dos personas por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, resistencia y lesiones.

Por este otro incidente, MÉS per Palma habría solicitado explicaciones al Ayuntamiento por un vídeo en el que han calificado la actuación policial como "violenta".

El Consistorio ha reprobado cualquier agresión contra los agentes derivada del ejercicio de sus funciones y les traslada su "reconocimiento" y apoyo por la "profesionalidad y responsabilidad demostradas durante estas actuaciones".

El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha lamentado que desde determinados partidos políticos se "ponga en duda" la actuación de los profesionales de la Policía Local cuando estos desarrollarían su labor "en cumplimiento de la legalidad vigente".

"Los agentes trabajan cada día para hacer cumplir las ordenanzas municipales, garantizar la convivencia y proteger el interés general, y cuentan con todo el respaldo del Ayuntamiento", ha señalado.