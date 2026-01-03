Diferentes entidades convocan una concentración este sábado en Palma como rechazo al ataque de EEUU contra Venezuela - ARRAN MALLORCA

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diferentes entidades han convocado una concentración, este sábado, a las 18.00 horas, en plaza de España de Palma, como rechazo al ataque perpetrado esta madrugada por Estados Unidos contra Venezuela.

Así lo han informado desde la organización juvenil independentista Arran en Mallorca, trasladando que el mensaje de convocatoria, que se ha movido por diferentes canales, llama a la concentración de urgencia "ante el ataque imperialista de los EEUU contra la población venezolana, contra el derecho internacional y contra la paz".

Por su parte, la Esquerra Independentista de Mallorca ha denunciado el ataque militar perpetrado por parte de los EEUU contra Venezuela, que han calificado de "agresión imperialista", y han hecho un llamamiento a salir a las calles "para defender el socialismo y la autodeterminación de todos los pueblos".

Finalmente, se ha adjuntado el comunicado de la Esquerra Independentista difundido en el perfil de la red social 'X' de Endavant OSAN, en el que se expresa: "¡contra la guerra imperialista, solidaridad internacionalista!".

"Esta madrugada se han constatado lo que temíamos: Los Estados Unidos ha atacado Venezuela", se han hecho eco desde la Esquerra Independentista, recordando que el presidente norteamericano, "Donald Trump, ha asumido la responsabilidad de los EEUU en los bombardeos y el supuesto secuestro del presidente Maduro".

Ante estos hechos, "la Esquerra Independentista" ha denunciado una vez más "esta agresión militar imperialista, que" en su opinión "no tiene ningún otro objetivo que destruir un país soberano para someterlo a sus intereses económicos y geoestratégicos". Se trata de "un modus operandi, que ya se vio en Afganistán, en Libia, en Siria, en Irak..." y que "tiene un nombre: doctrina Monroe", ha añadido.

Además, ha denunciado "el papel cómplice de los gobiernos español y francés y de la Unión Europea, que por acción u omisión siguen contribuyendo a la escalada bélica capitaneada por los Estados Unidos". "Hay que romper ya las relaciones diplomáticas y políticas y hacer boicot económico a los Estados Unidos y a la industria de guerra", ha subrayado la Esquerra Independentista, tras expresar su "solidaridad con el pueblo venezolano, que desde las Comunas, los municipios y los barrios no se rinde y lucha cada día por construir la patria bolivariana libre de las cadenas imperialistas".

"¡Por el socialismo y la autodeterminación de los pueblos, los 'Països Catalans' dicen no al rearme! ¡No a la guerra! No a la doctrina Monroe! ¡Fuera el imperio de Venezuela!", han concluido.