La directora del aeropuerto de Eivissa dice que la ampliación no busca el cambio de capacidad de la infraestructura

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EIVISSA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora del aeropuerto de Eivissa, Marta Torres, ha asegurado que la ampliación de las instalaciones proyectada por Aena tiene como objetivo modernizar la infraestructura y adaptarla a la nueva normativa europea de seguridad, pero que no hay ninguna intención relacionada con su cambio de capacidad.

Según ha señalado en rueda de prensa, el aeropuerto es una infraestructura "clave" para la isla, por lo que su responsabilidad es mantenerla en las mejores condiciones. Según ha dicho, su última gran remodelación data de 2008 y se desarrolló hasta 2013, por lo que ha defendido que es necesario acometer cambios en las instalaciones.

En relación al control de fronteras, Torres ha explicado que desde octubre se aplica una nueva normativa en relación a destinos fuera del espacio Schengen que genera un proceso "más complejo" al requerir más información del viajero. Así, es necesario crear una zona diferenciada, con una sala de embarque diferenciada para estos pasajeros, principalmente de origen británico.

Según ha detallado, se propone construir un dique para vuelos a destinos no Schengen planteado en dos plantas, una para embarques vía pasarela con ocho puertas y otra para hacer embarques en remoto con cuatro puertas, ha avanzado Torres, quien ha afirmado que habrá también controles de pasaportes centralizados. Dicho dique contará con 170 metros de largo por 24 de ancho.

Sobre el control de seguridad en los equipajes, la directora ha explicado que se están imponiendo nuevos sistemas de control más modernos que serán implantados en todos los aeropuertos de la red Aena, aunque dichos sistemas necesitan ocupar una mayor superficie.

En relación a la incorporación de nuevas pasarelas de embarque, ha dicho que se quieren mejorar los procesos. Además, la reubicación de espacios principalmente en la sala de embarque conllevará también la remodelación del resto de servicios en la misma zona, aumentando el número de baños o los servicios para personas con movilidad reducida, así como tiendas o restaurantes.

Torres ha recordado que Aena ha propuesto invertir 230 millones de euros entre 2027 y 2031, aunque por el momento se han definido las necesidades actuales en una fase previa a la redacción del proyecto.