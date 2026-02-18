A disposición judicial tres jóvenes detenidos por agredir a otro grupo en Sant Antoni

Agentes de la Guardia Civil en Sant Antoni. - GUARDIA CIVIL

IBIZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a tres jóvenes arrestados por, supuestamente, pegar a otro grupo de tres jóvenes en la localidad ibicenca de Sant Antoni.

Los hechos se remontan a la mañana del domingo 18 de enero, cuando una patrulla de la Guardia Civil recibió un aviso por una posible agresión en una parada de autobuses de esta localidad, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con dos jóvenes que presentan evidentes lesiones y que manifiestan haber sido abordados y agredidos por tres jóvenes que también habían agredido a otro amigo. Tras realizar diversas gestiones para localizar a la tercera víctima, los agentes le encontraron en un centro hospitalario con lesiones graves.

Finalmente, este martes la Guardia Civil ha podido detener a los tres jóvenes, uno de 19 años y dos de 20 años, por tres posibles delitos de lesiones, dos posibles delitos de lesiones leves y un posible delito de lesiones graves, para pasar este miércoles a disposición judicial.