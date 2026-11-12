Un distintivo permitirá reconocer productos elaborados en Mallorca por artesanos acreditados - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado este jueves los requisitos para usar la marca de garantía Artesanía de Mallorca, un distintivo que permitirá reconocer los productos elaborados en la isla por artesanos acreditados y que busca proteger al sector frente al intrusismo y la competencia desleal.

Según ha explicado la institución insular en un comunicado, lo podrá solicitar cualquier persona o empresa que disponga de una acreditación artesana vigente, que elabore sus productos en Mallorca y cuya producción sea propia.

Los productos deberán ser representativos de la tradición y la cultura mallorquinas o estar elaborados mediante técnicas incluidas en el Repertorio de Oficios Artesanos, demostrar dominio de la técnica y la impronta personal de quien los realiza, y utilizar, siempre que sea posible, materiales sostenibles y de origen local.

La imagen de la marca se inspira en la espiga de trigo, el trenzado de la llata y otras técnicas de trenzado tradicionales, como el cordón mallorquín. Utiliza una paleta de tonos ocres y marrones que evocan el barro, la llata, el esparto, el vidrio o la ensaimada.

Con esta iniciativa, Mallorca se incorpora al grupo de territorios que ya disponen de una marca de garantía de artesanía, como Eivissa, Menorca, Galicia o Canarias.

La vicepresidenta primera y consellera ejecutiva de Cultura y Patrimonio del Consell, Antònia Roca, ha señalado que esta marca busca dar visibilidad al trabajo de los artesanos y garantizar a quien compra que se lleva a casa un producto mallorquín.

La autorización tendrá una duración de cinco años y será renovable. Los servicios técnicos evaluarán la solicitud, la Ponencia Técnica de Artesanía emitirá una propuesta no vinculante y la resolución corresponderá al conseller ejecutivo competente en materia de artesanía.

El reglamento prevé también inspecciones y un régimen sancionador, pues el uso indebido podrá conllevar la suspensión de la marca durante un periodo de entre uno y dos años y, en caso de reincidencia o incumplimientos graves, la revocación de la autorización.