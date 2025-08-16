Dos detenidas al intentar entrar en una casa porque creían que su móvil estaba dentro en Playa de Palma

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada y otro de daños, al intentar entrar en una casa porque creían que su móvil, que había sido robado, estaba en el interior, en Playa de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se remontan a la mañana del pasado lunes, cuando dos turistas fueron a una vivienda de la zona de Playa de Palma porque creían que un móvil de su propiedad, que había sido sustraído, estaba en el interior. Ambas se pusieron agresivas y llegaron a fracturar el marco y la cerradura de la puerta.

En el interior de la casa, estaban otras chicas turistas atemorizadas por lo que estaba ocurriendo. Las asaltantes llegaron a acceder a la vivienda, pero entre todas las moradoras pudieron sacarlas y trabar la puerta. Éstas, acto seguido, se resguardaron con pavor dentro del inmueble.

Al llegar los agentes de la Policía Nacional al lugar, pudieron observar cómo, efectivamente, las presuntas autoras seguían aporreando y rompiendo la puerta de acceso al domicilio. Además de exponer todo lo sucedido a los policías, las víctimas le explicaron a la patrulla que las agresoras les habían gritado expresiones como: "Vamos a entrar y os vamos a matar".

Asimismo, los policías nacionales también fueron informados de que el piso en el que estaban las víctimas era de alquiler vacacional y vieron cómo el marco y la cerradura de la puerta habían sido fracturados.

Por todo ello, las dos mujeres fueron detenidas como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada y otro de daños.