Dos detenidos por asaltar a una anciana a la salida del supermercado y robarle 300 euros

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente abordar a una anciana a la salida de un supermercado y robarle el teléfono móvil y 300 euros.

Los hechos, según ha informado la Jefatura en nota de prensa, ocurrieron el pasado sábado por la tarde, cuando varias patrullas fueron llamadas para acudir a la puerta de un supermercado, en la zona de Jacinto Verdaguer, donde, según llamadas al 091, una mujer de avanzada edad había sido victima de un robo.

Según los testigos de los hechos, los asaltantes, al parecer dos hombres argelinos, habrían sido dos jóvenes. Estos, tras cometer el asalto, huyeron.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con la víctima, una mujer septuagenaria. Esta, en un evidente estado de nerviosismo, les informó que al salir del supermercado fue abordada por un joven que la agarró fuertemente por los brazos, zarandeándola y empujándola hasta que perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Una vez en el suelo, el presunto autor aprovechó para robarle el teléfono móvil y el bolso en el que portaba su documentación personal y unos 330 euros en metálico.

La anciana explicó que, una vez que el presunto autor le sustrajo sus efectos, a este se unió un segundo joven y que ambos abandonaron el lugar a la carrera.

Paralelamente, otra dotación de la Policía Nacional se entrevistó con varios testigos de los hechos. Estos pudieron aportar las características de los presuntos autores y la dirección de huida.

Con esta información, los policías iniciaron las gestiones para localizar a los presuntos autores. En un primer momento, tras varias batidas por la zona, localizaron en la calle Indalecio Prieto a un varón joven, agitado y con actitud fatigosa, el cual, al observar el vehículo policial, aceleró su paso evitando ser interceptado por los agentes.

El presunto autor mantuvo una actitud totalmente sospechosa, realizando movimientos erráticos, hasta que finalmente los agentes le interceptaron y, tras confirmar su autoría, le detuvieron como uno de los presuntos autores del robo con violencia.

Posteriormente, otra patrulla localizó al segundo varón en la misma calle y tras conocer de su participación en el delito gracias a los testigos de los hechos, también se le arrestó. Después de identificarles y cachearles fueron trasladados hasta dependencias policiales.

Finalmente los agentes atendieron a la victima e informaron de los tramites a seguir. La misma, más tarde, denunció los hechos.