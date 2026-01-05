Dos detenidos por dos altercados separados en centros hospitalarios de Palma

Archivo - Sucesos.- Detenida una mujer en Palma por agredir a su casera y causarle un corte en el brazo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en dos actuaciones sin relación entre ellas a una mujer y un hombre acusados

Según ha informado la Jefatura Superior en nota de prensa, el primer hecho ocurrió en la tarde del pasado 31 de diciembre en un centro hospitalario en Palma.

Un hombre se puso violento y cogió fuertemente del brazo a una trabajadora del servicio de urgencias, zarandeándola y empujándola al mismo tiempo que le amenazaba. El hombre también agredió a un paciente que intentó interceder.

Varios trabajadores intentaron calmar al hombre, pero este estaba muy nervioso. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se personó en el lugar e intentó tranquilizar al hombre, que hizo caso omiso y siguió con las amenazas.

Según el relato de los agentes, el hombre se sacó el cinturón y lo enrolló en su mano, dejando caer la hebilla a modo de látigo. Así, se dirigió a los policías, que consiguieron reducirle y detenerle como presunto autor de un delito de atentado.

OTRA INTERVENCIÓN EN OTRO CENTRO HOSPITALARIO

Al día siguiente, sobre las 20.00 horas, se produjo otro incidente en otro centro hospitalario en Palma. En esta ocasión el incidente lo protagonizó una paciente que estaba fumando y consumiendo diversas sustancias. La paciente llevaba tiempo causando problemas en el centro, profiriendo insultos al personal sanitario.

Según han indicado, la paciente mostró un comportamiento hostil y amenazante y se dirigió hacia el personal sanitario espetando "os voy a cortar el cuello con esto" mientras sostenía un objeto metálico.

Los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de atentado a personal sanitario.