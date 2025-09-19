Dos detenidos, entre ellos un menor, por apuñalar a un hombre en una pelea multitudinaria en Ciutadella

MENORCA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha informado este viernes de la detención de dos hombres, entre ellos un menor de edad y un varón de nacionalidad colombiana, por presuntamente haber apuñalado a un hombre en una pelea multitudinaria que tuvo lugar el pasado martes.

La riña entre un grupo de jóvenes se produjo alrededor de las 15.30 horas y fue presenciada por un agente del Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Ciutadella que pudo ver cómo uno de los hombres caía al suelo y, seguidamente, el grupo se disolvió y los jóvenes emprendieron la huida, han informado en un comunicado.

El policía que vio la escena comunicó lo ocurrido a las patrullas de la Policía Nacional que se personaron en el lugar y comprobaron que el joven tendido en el suelo había sufrido un apuñalamiento. La víctima fue finalmente trasladada en ambulancia a un centro hospitalario, aunque su vida no corre peligro.

Posteriormente, el agente fuera de servicio, junto con el resto de patrullas de la Policía Nacional y en colaboración con Policía Local, consiguieron localizar y detener al menor de edad por ser presunto autor de un delito de riña tumultuaria. Además, se localizó un cuchillo que llevaba, del que se trató de deshacer en las inmediaciones.

Pocas horas después se procedió a la detención del otro hombre al que se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa al apuñalar a la víctima. El varón fue identificado gracias a la descripción física y a la intervención de Policía Científica.

La Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciutadella de Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos y no descarta nuevas detenciones en los próximos días.