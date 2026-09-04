Dos detenidos por negarse a pagar la cuenta en un restaurante de Magaluf y agredir a los agentes

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PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer por supuestamente negarse a pagar la cuenta en un restaurante de Magaluf y por agredir a los agentes.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles cuando se recibió el aviso de un posible altercado con unos clientes en un restaurante de la localidad.

Los agentes, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, fueron informados de que la pareja, de origen británico y 36 y 31 años, había consumido bebidas y comida y se había negado a pagar la cuenta, alegando que uno de los platos estaba en mal estado.

La pareja se encontraba en la playa y, al pedirles que regresaran a la orilla, ambos mostraron una actitud desafiante hacia los agentes, llegando a proferir insultos y amenazas.

Posteriormente, cuando los agentes intentaban trasladarlos al establecimiento para continuar con las diligencias, ambos ofrecieron una fuerte resistencia.

El hombre llegó a agarrar y golpear a uno de los agentes, además de intentar agredirle en otras ocasiones, mientras que la mujer también se resistió activamente al traslado.

Una vez introducidos en el vehículo policial, la actitud de ambos continuó siendo hostil, profiriendo amenazas contra los agentes y sus familiares. El hombre golpeó en varias ocasiones el cristal del vehículo con la cabeza, mientras que la mujer hizo lo propio contra la mampara de protección, llegando a producirse un pequeño golpe en la frente.

Los agentes tuvieron que emplear la mínima fuerza imprescindible y de forma proporcional para controlar a los dos implicados y evitar nuevas agresiones, siendo finalmente trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil, donde continuaron con una actitud desafiante y reiteraron sus amenazas.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, los detenidos por presuntos delitos de estafa, resistencia y desobediencia grave, amenazas y atentado contra agentes de la autoridad, quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.