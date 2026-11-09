Dos detenidos en Palma por traficar con drogas y conducir sin permiso ni seguro

Efectos intervenidos e interceptados al conductor y copiloto por parte de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres por presuntamente traficar con drogas y conducir sin permiso de circulación, sin seguro obligatorio y sin haber pasado la ITV.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde, cuando una patrulla observó que un coche realizaba un intercambio con un peatón en el barrio de Pere Garau, según han informado este lunes en un comunicado.

Los agentes detuvieron el vehículo, en el que viajaban el conductor, un copiloto y un niño de corta edad en el asiento trasero. Debido al intercambio, registraron el coche y a sus ocupantes, de origen español.

Bajo el asiento delantero derecho localizaron varios paquetes de hachís, todos ellos de unos 700 gramos. Asimismo, en el bolsillo del pantalón de uno de los identificados encontraron más de 600 euros, fraccionados en diversos billetes.

Los policías comprobaron, además, que el conductor del coche no tenía permiso de conducción y que el vehículo carecía de seguro obligatorio y no había pasado la ITV.

Así, los efectivos detuvieron a los dos hombres por presuntamente traficar con drogas, mientras que al conductor se le imputó un delito contra la seguridad vial. De forma paralela, se llamó a un familiar del niño para que se hiciera cargo de su custodia.