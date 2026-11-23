Dos detenidos por propinar una paliza a otro sin motivo aparente en Manacor. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a dos hombres por, supuestamente, propinar a una paliza sin motivo aparente y romperle la nariz.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, entre las 20.30 y las 21.00 horas en el centro de Manacor.

La víctima se encontraba en un establecimiento de la zona tomando algo con otras personas. En un momento determinado, salió al exterior para fumar un cigarrillo.

Entonces, fue sorprendido por varios individuos que comenzaron a golpearle sin motivo aparente. Según su denuncia, tres varones participaron en la agresión, propinándole numerosos puñetazos y patadas.

Varios ciudadanos trataron de ayudar a la víctima y apartar a los agresores. No obstante, algunos de ellos llegaron a recibir también golpes.

Por los golpes, el hombre tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde fue atendido de las lesiones que presentaba. Las pruebas médicas determinaron que sufría una fractura de los huesos propios de la nariz y del tabique nasal, además de diversos hematomas y contusiones en el rostro.

La Brigada Local de Policía Judicial de Manacor se hizo cargo de la investigación y llevó a cabo diversas gestiones y pesquisas para esclarecer lo sucedido, recabar información sobre la agresión e identificar a los responsables.

Fruto de las investigaciones, los agentes consiguieron identificar a dos de los presuntos participantes en la paliza. Finalmente, los dos hombres, de origen español, fueron localizados y detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones.