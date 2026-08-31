Dos detenidos por robar a bañistas en Can Pere Antoni - POLICÍA NACIONAL

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente robar objetos a bañistas en la playa de Can Pere Antoni, en Palma, el pasado fin de semana.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado cuando el 091 alertó a una patrulla de que se estaba produciendo un robo a un turista en dicha playa.

Cuando los agentes llegaron al lugar, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, vieron que la víctima tenía retenido a un joven, de origen argelino.

El turista explicó que estaba tumbado en la arena cuando se le acercaron tres hombres e intentaron robarle sus zapatillas y unas gafas. En ese momento, un testigo se acercó para ayudarle y llamar a la Policía.

Dos de los presuntos agresores huyeron del lugar y el tercero comenzó a lanzarle puñetazos al turista, hasta que este último pudo reducirlo.

En el momento de la detención, el visitante se desplomó en el suelo y fue trasladado a un centro hospitalario. El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Por otro lado, a primera hora del domingo una patrulla de paisano observó a un hombre que prestaba especial atención a los bañistas que había en la arena. En un momento dado, el hombre, de origen argelino, cogió una mochila azul que estaba en la playa.

Al alejarse hacia la avenida Joan Maragall, los agentes le dieron el alto y confirmaron que había robado la mochila a un ciudadano y que dentro de la misma había documentación de la víctima y su teléfono móvil. La Policía lo detuvo por un presunto delito de hurto.